مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه

كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية عن تسجيل 50 إصابة حتى الآن بمرض فيكساس الذي يصيب الرجال.
وأشار العلماء إلى أن هذا المرض يعد جديدا ولم يظهر من قبل، ويمكن أن تصل نسبة الوفاة به إلى 40٪.
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أعراض مرض فيكساس :
1- الحمى غير المبررة.
2- التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة.
3- التهاب الأوعية الدموية.
ووفقًا للعلماء، ينتج المرض عن خلل وراثي، حيث وجد الباحثون أنه يتطور نتيجة طفرة في جين " UBA1".
وقال العلماء في الدراسة: "نأمل أن تساعد نتائج بحثنا في الجينوم في اختيار طرق العلاج الصحيحة للرجال المصابين بهذا المرض الجيني الجديد".