مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه





وأشار العلماء إلى أن هذا المرض يعد جديدا ولم يظهر من قبل، ويمكن أن تصل نسبة الوفاة به إلى 40٪.

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أعراض مرض فيكساس :





1- الحمى غير المبررة.

2- التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة.

3- التهاب الأوعية الدموية.





ووفقًا للعلماء، ينتج المرض عن خلل وراثي، حيث وجد الباحثون أنه يتطور نتيجة طفرة في جين " UBA1".





وقال العلماء في الدراسة: "نأمل أن تساعد نتائج بحثنا في الجينوم في اختيار طرق العلاج الصحيحة للرجال المصابين بهذا المرض الجيني الجديد".