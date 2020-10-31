فكرى: قطاع العقارات بدأ بالتعافي خلال النصف الثاني من 2020.. ولا يمكن توقع 21





وأوضح فكرى فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن المبيعات العقارية بدأت بالتحسن مع انحسار كورونا وعودة المعارض العقارية خلال النصف الثاني من 2020، وبالفعل بدأت الأوضاع تتحسن، لكن لم تعد لمستويات ما قبل الأزمة بالتأكيد.





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وتابع، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن الدولة المصرية تدعم قطاع العقارات بشكل كبير، ولديها توسعات تسهم فى زيادة الإقبال على القطاع الأكثر تشغيلا للعمالة بمصر، وهذا سيسهم فى ألا يحدث أى تراجع بالسوق.





وأشار، إلى أنه برغم الظروف الاقتصادية وآثار كورونا إلا أن تضرر القطاع كان محدود، لأن مهلة الــ6 أشهر التى منحتها الدولة للمطورين وتأجيل أقساط الأراضى وغيرها من التيسيرات ساهمت فى تقليل الضرر.





يذكر أن نسبة النمو بالقطاع العقارى تعد من أعلى نسب النمو بين القطاعات الاقتصادية فى مصر إذ تصل إلى 16% عادة ومنذ أكثر من 14 عام لم تتراجع إلا بنسب طفيفة ، ويتبع القطاع العقارى نحو 100 مهنة وصناعة توفر الملايين من الوظائف.

قال المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى، إنه من الصعب توقع وضع السوق خلال العام المقبل 2021، خاصة مع توقعات الموجة الثانية لفيروس كورونا والتى قد تتبعها آثار اقتصادية سلبية.