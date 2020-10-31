الداخلية تشن حملات أمنية.. 6 أشخاص يقتلون عاملا ويلقون جثته بـ الترعة بسبب الآثار.. القبض على شخص بحوزته 6 كيلو حشيش في سوهاج.. وضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بـ المنوفية

ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بـ دمياط

حملات تموينية على محلات بيع الأسمدة الزراعية في الشرقية

ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في مخزن بالمنوفية

ضبط 2.5 طن رنجة فاسدة قبل بيعها لأهالي الغربية

شنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية عدة حملات امنية على مدار اليوم حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (حداد، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

وضبط المتهم بحوزته (بندقية خرطوش – 8 فرد خرطوش محلى الصنع- 3 طلقات نارية- كمية من أدوات وأجزاء التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص .

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2٫5 طن "رنجة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة ببسيون بالغربية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 اطنان "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة " بدون متسندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص – كائن بشبين الكوم بالمنوفية .

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – كائن بالزقازيق بالشرقية.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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كما وجه قطاع السجون قافلة إستهدفت (منطقة سجون جمصة)، حيث ضمت مختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم .

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائى والعلاجى.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجة الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية .

كما تمكن قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط

(42 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 6,300 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الكوثر "له معلومات جنائية").

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة "عامل، 35 سنه، بأحد المجارى المائية بدائرة المركز موثوق اليدين والقدمين من الخلف.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (6أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) جميعهم مُقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزة ثلاثة منهم (قطعتى سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بقيامه بالإشتراك مع "عامل، مُقيم بمحافظة القاهرة" بالنصب على بعض أهالى قريته ومن بينهم المجنى عليه والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم قيامهما بالتنقيب عن الآثار وإستخراجهما لقطع أثرية وإيهامهم بإعادتها بأرباح طائلة ونظرًا لمطالبة المجنى عليه له بإعادة تلك المبالغ وتهديده بفضح أمره بين أهالى القرية عقد العزم على التخلص منه بالإتفاق مع باقى المتهمين.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافه أيدوها، كما تم ضبط العامل والذى أقر بما جاء بالإعترافات.