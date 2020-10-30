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تعليم

نتيجة دبلومات الدراسات العليا الخاص والمدني والتجارة الدولية في حقوق عين شمس

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:59 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الحالي ارتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وتعقيم اماكن المحاضرات بشكل مستمر، وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات .

كما اعلن عن نتيجة دبلومات الدراسات العليا دبلوم الخاص ودبلوم المدني ودبلوم التجارة الدولية ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وسبق أن أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم  مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.



وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي: 

واقرا ايضا : 


وفي مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الإلكترونية حققت المركز 371، أما في مجال الطب الإكلينيكي فجاءت في  المركز 410 وفي مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا، ومجال الهندسة حصدت المركز 467، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في  المركز 608 .

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