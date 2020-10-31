غدا اجتماع لجنة لائحة الشيوخ لاستكمال التصويت على موادها

تعقد لجنة ضياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعها غدا الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة اقتراح الامانة العامة حول اللائحة الجديدة و كان الاجتماع الماضي قد انتهى من مناقشة ٦٥ مادة ليصل عدد المواد التى تم الانتهاء منها الي ١٠٠ ماده





و كانت النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، قد اشارت الي الجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في اجتماعهم اليوم الذي دام سبع ساعات أنجزت فيها اللجنة ٦٥ مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم اقرارها الى 100 مادة.





وقالت فيبى، إن اللجنة تناولت في مناقشتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية.





واشارت النائبة، الى أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا في فقرة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.





تأتي هذه القرارات لتواكب الدور الكبير الذي ينتظر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول انطلاقا من حرص أعضاء لجنة إعداد اللائحة و الذين يمثلون طيفا كبيرا من مختلف الأحزاب و القوى الممثلة في المجلس كذلك من التخصصات والخبرات المتنوعة، على أن يضطلع المجلس بالمهام التي كلفه بها الدستور و القانون بما يخدم مصالح الوطن في كافة المجالات.





الجدير بالذكر ان لجنة تعديل اللائحة تنتهي من عملها خلال ٣٠ يوم من موعد تشكليها تمهيدا لتصويت البرلمان عليها في شكل مشروع قانون