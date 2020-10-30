احذرها .. أمراض تدمر الدماغ

عقلك هو مركز التحكم في جسمك فهو جزء من الجهاز العصبي، والذي يشمل أيضًا الحبل الشوكي وشبكة كبيرة من الأعصاب والخلايا العصبية ويتحكم الجهاز العصبي معًا في كل شيء من حواسك إلى العضلات في جميع أنحاء جسمك.
عندما يتلف عقلك، يمكن أن يؤثر على العديد من الأشياء المختلفة، بما في ذلك ذاكرتك، وإحساسك، وحتى شخصيتك تشمل اضطرابات الدماغ أي حالات أو إعاقات تؤثر على عقلك يتضمن ذلك الشروط التي تسببها:
مرض
علم الوراثة
الإصابات
ووفقا لموقع health line غالبًا ما تنتج إصابات الدماغ عن صدمة حادة يمكن أن تتلف الصدمة أنسجة المخ والخلايا العصبية والأعصاب يؤثر هذا الضرر على قدرة دماغك على التواصل مع باقي جسدك تشمل أمثلة إصابات الدماغ ما يلي:
أورام دموية
جلطات الدم
كدمات أو كدمات في أنسجة المخ
وذمة دماغية أو تورم داخل الجمجمة
ارتجاجات
حدود