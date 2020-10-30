بفستان أخضر لامع .. عبير صبرى تتألق برفقة زوجها في ختام مهرجان الجونة

شاركت المذيعة بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها برفقة الفنانة عبير صبري و زوجها، خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.





تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر واتسم التصميم بالقمشا اللامع، و كشف التصميم عن قوامها الرشيق.





وأكملت إطلالتها بكلاتش باللون الذهبي، ولم تتكلف في ارتداء الأكسسوارت و المجوهرات، و أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.







الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.







