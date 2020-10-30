مصطفى بكري مهاجما أردوغان: قاتل ويسيء للإسلام وسبب الارهاب





وقال بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد": لا يمكن أن يكون إردوغان صادقا فى دفاعه عن الإسلام والدليل وجود الإرهاب الذى يدعمه، والصورة المخالفة التى يراها العالم عن ديننا الحنيف.





وأكد مصطفى بكرى: "أردوغان قاتل لا يتوقف عن الإساءة للإسلام ولا المسلمين.. عن إى إسلام يتحدث إردوغان؟





وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي، في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد، إن صادرات تركيا زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019.



وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.

وكشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن الليرة التركية في طريقها إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018، مما أثار تكهنات بأن البنك المركزي التركي سيتجه مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف الانهيار.



وأوضحت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه ومنذ بداية أكتوبر الجاري، فقدت العملة التركية حوالي 7% من قيمتها مقابل الدولار.

هاجم الاعلامى مصطفى بكرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعوانه بسبب استغلالهم المسيء للدين الإسلامى.