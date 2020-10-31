سعيد انطون..أهدى بيل كلينتون تمثالًا بعدما أسقط ديونا عن مصر.. ورفض أن يتخلى عن جلبابه مقابل العيش بماما أمريكا

رفض أن يتخلى عن جلبابه الصعيدى، مقابل أن يزور الولايات المتحدة الأمريكية و يقضى بها ثلاثون يومًا فى تسعينيات القرن الماضى مكافأة له على هديته التى زينت أحد أركان البيت الأبيض والتى أهداها للرئيس الأسبق بيل كلينتون بعدما قرر إسقاط ديون أمريكية عن مصر.

الفنان سعيد أنطون، ابن قرية جراجوس التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، مازال ضمن أبرز الفنانين المتخصصين فى النحت و صناعة المنتجات الخزفية، بجانب كونه أبرز الفنانين المحافظين على التراث القديم الذين يستنكرون دخول الميكنة والالات التكنولوجية مجال الإبداع والفن.

الفنان سعيد انطون، رغم بلوغه السبعين عامًا، من العمر، إلا أن أصابعه مازالت تبدع و تنتج أعمالًا فنية غاية فى الروعة والإبداع، و يأبى عقله أن يتوقف عن نقد الأعمال الإبداعية، مشيدًا بالجميل والمتميز منها، و مطالبًا بتعديل السىء منها.

أعماله التى شاركت فى العديد من المعارض، فى نهايات القرن الماضى، وحظيت بتقدير و إشادة الكثير من المشاهير، لم يكن ورائها خريج جامعة عالمية أو كلية فنون جميلة، فقد توقف فى دراسته عند المرحلة الابتدائية فى ستينيات القرن الماضى، إلا أن أعماله الإبداعية تجاوزت حدود ما حصل عليه من تعليم.

قال الفنان سعيد انطون: بدايتى مع الفن و الإبداع كانت فى مرحلة مبكرة، حيث التحقتُ بمركز تدريب الخزف التابع للرهبان الفرنسيين، وتركت التعليم بعد المرحلة الابتدائية، لأشبع رغبتى وهوايتى فى الفن و الإبداع، و انتقلت من اللعب بالطين إلى تشكيل عجينة الخزف وصنع أشكال مختلفة منها، وتعلمت أصول فن الخزف على يد الرهبان الفرنسيين بداية من ستينيات القرن الماضى وظللت على هذا الحال حتى العام 1982 و بعدها قررت أن استقل بذاتى و أعمل ما تهواه نفسى.

وتابع سعيد، بأن منزله شهد زيارة العديد من المساهير، لمشاهدة أعماله الفنية، ومن أبرزهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والذى منحنى وقتها شهادة تقدير، و كثير من الفنانين الذين حضروا إلي منزلي، مازالت أحتفظ بتوقيعاتهم فى دفتر حضور زيارات يوقع فيه الزائرين بأيديهم، كما قضى الكثير من الأجانب أياما في منزلى المتواضع، منهم على سبيل المثال فريق بيلا المعروف في الموسيقى وعدد آخر من الفنانين لا تسعفنى الذاكرة لتذكرهم، فضلًا عن زيارة عدد من رموز الصحافة المصرية، ففى عام ١٩٨٢ حضر ١١ رئيس تحرير صحف مصرية وكتبوا الكثير عنى و عن أعمالى.

وعن قصته مع أمريكا و البيت الأبيض، قال سعيد: بعدما سمعت بنبأ إعفاء الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، لمصر من ديون تقدر بمليار جنيه، فكرت في تقديم هدية له كنوع من التقدير لما قدمها لبلادنا، فبعثت رسالة إلى السفير الامريكي إدوارد ولكر وذكرت في الرسالة، مفادها تقديم تمثال يجسد رحلة تمثال السيد المسيح، من أعمالى للرئيس كلينتون تقديرًا له على موقفه، فرد السفير الأمريكى بالشكر مع تفاصيل التمثال، فتم الموافقة و وضع التمثال فى البيت الأبيض، مع دعوة للإقامة 30 يوما في الولايات المتحدة الامريكية عام ١٩٩٦، لكن فوجئت بقرارات منها عدم دخول النقاب و الجلباب و اللحية، و وقتها قلت لهم: "هادخل بجلبابي وإلا مش عاوز زيارات ولن تغرينى زيارة أمريكا"، ومع إصرارى تمت الموافقة وذهبت إلى هناك بجلبابى لأننى أعتز وأفخر به ولن أتخلى عنه ما حييت.

و أشار سعيد، إلى أن الكثير من لوحاته حظيت باهتمام مشاهير و رموز، من ضمنها لوحة عرضت لي في أحد المعارض تجسد ليلة العرس في الصعيد الجواني، وأثناء مشاهدة السيدة سوزان مبارك لها، أبدت إعجابها بها واشترتها، لافتًا إلى أنه تقابل مع بيل كلينتون لمدة ثواني و مع الرئيس الراحل مبارك لدقائق عند زيارته لأحد المعارض.

و أوضح سعيد، بأن وضع الخزف و صناعه لم يعد كما كان فى السابق، فالآلات و الماكينات هى التى تصنع وتنتج حاليا، لذلك لم يعد هناك خزف أصيل، فقد كنا نستخرج من رماد الفرن ألوانا، و نصنع منها إبداعا حقيقيًا.

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