لتجنب إلغاء التسجيل.. رسالة مهمة لطلاب المعاهد المقبولين في تمريض القاهرة

‎نوهت كلية التمريض جامعة القاهرة ، على جميع طلاب المعاهد الذين اجتازوا اختبارات القبول، سرعة الحضور غدا السبت الموافق ٣١ من اكتوبر، الساعة ١١ صباحا، بمسرح الدور الاول؛ لحضور محاضرة الارشاد الاكاديمي؛ وذلك لتسجيل المقرارت الكترونيا.





وشددت علي جميع الطلاب بالالتزام بالشعب وبالجداول المعلنة عند ‎التسجيل، حيث ان عدم الالتزام سيؤدي الي إلغاء التسجيل .





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‎واكدت كلية التمريض علي طلاب المعاهد المقرر لهم شعبة ‎الباثوفيسيولوجي، الحضور يوم السبت الموافق ٨ من نوفمبر، حسب الجداول المعلنة لحضور المحاضرة ثم التوجة الي مسرح الاول لحضور محاضرة الارشاد الاكاديمي.



