AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد بطلان لائحة النادي| وزير الشباب يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة الأوليمبية، أصدرت بيانا، يؤكد أن نادي الزمالك كما هو، ولن يحدث أي تغيير حاليا، ولا يزال هناك شهر يحق لنادي الزمالك أن يقدم طعنا خلاله.

وأكمل "صبحي" خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة الأولمبية تراعي التزامات نادي الزمالك ببطولة إفريقيا، معقبا: "مفيش مشاكل وإحنا حريصين على كده.. وأنا موجود".

وأضاف، "أنا بوجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء.. متقلقوش.. النادي موجود.. والإدارة موجودة.. والوضع مؤمَّن".

واستطرد " أنا بقول للفرقة تشتغل وتتدرب.. ومفيش أي حاجة.. والوضع كما هو".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيف زاهر لجماهير الأهلى والزمالك: لن أستطيع إرضاء الجميع

فى انتظار اتصال تليفوني.. حسني عبدربه يوجه رسالة مؤثرة إلى وزير الرياضة

تطورات بعد قرارات الأولمبية.. أحمد موسى: حصانة البرلمان لن تحمي مرتضى منصور

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: مصر فوق الجميع.. وأحذر من النزول للشوارع

الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. بشرى تستعرض أناقتها في ختام مهرجان الجونة

قائد ليفربول بعد وصول محمد صلاح للهدف 100: لا يحدث إلا في البلايستيشن

رسميا.. الكاف يعلن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

علي جمعة يروي قصة تكليف النبي لصحابي بالوقوف حارسا على كلبة مع أولادها

حريق هائل بشقتين سكنيتين في شبرا الخيمة.. صور

الأهلي يغلق ملف "فايلر" بعد حصوله علي 575 ألف دولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة عايدة عبدالعزيز.. 4 أعراض لـ الزهايمر.. ميس حمدان تثير الجدل بملابس الهالوين.. استخدام غير متوقع لمشروبات الأعشاب

بدون بطانة.. ابنة رانيا يوسف ترتدي نفس فستانها

مكشوف من الكتف والساق.. هند عبد الحليم بإطلالة تبرز أنوثتها في الجونة