بعد بطلان لائحة النادي| وزير الشباب يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. فيديو

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أن يقدم طعنا



وأكمل "صبحي" خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة الأولمبية تراعي التزامات نادي الزمالك ببطولة إفريقيا، معقبا: "مفيش مشاكل وإحنا حريصين على كده.. وأنا موجود".



وأضاف، "أنا بوجه رسالة لجماهير القلعة البيضاء.. متقلقوش .. النادي موجود .. والإدارة موجودة .. والوضع مؤمَّن".



واستطرد " أنا بقول للفرقة تشتغل وتتدرب .. ومفيش أي حاجة .. والوضع كما هو".

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة الأوليمبيةأصدرت بيانايؤكد أن نادي الزمالك كما هوولن يحدث أي تغيير حاليا، ولا يزال هناك شهر يحق لنادي الزمالكخلاله.