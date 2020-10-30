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فن

انتشال التميمي: سعيد جدًا بنجاح الدورة الرابعة للجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:41 م
انتشال التميمي
انتشال التميمي
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محمد نبيل - محمد نحلة
أعرب انتشال التميمي مدير عام مهرجان الجونة  عن سعادته لانقضاء  الدورة الرابعة قائلًا:  " أشعر بسعادة الان وعاوز أنام..لم أكن أتوقع هذا النجاح لهذه الدورة  والتي تخيلنا أن تكون فقط إحتفالية  في معظمها لكنها كانت الاكبر   " وإستطرد  في لقاء خاص مع الاعلامية لميس الحديدي في سهرة  خاصة  على شاشة " ON"  بمناسبة  إختتام فعاليات مهرجان الجونة  السينمائي في نسخته الرابعة   قائلًا  " أهم مايميز أي مهرجان هو وجود  ميزات تصاعدية وهذا تحقق في دورة الجونة الحالية خاصة مع تصاعد الاعمال وافكارها وفتح الافاق الجديدة  وهذا سبب النجاح ".

 وحول عدد الافلام ورؤيته كناقد فني بعيدًا عن كونه  مدير للمهرجان قال التميمي " الاهم بالنسبة لنا في  برمجة المهرجان ليس جمع أكبر قدر من الافلام المميزة  هنا وهناك والاهم أن تكون هناك بصمة لعملية البرمجة واي مختص سينمائي  سيرى ان  هناك عقلية وراء  برمجة  البرنامج .. ووجه  التميمي الشكر لامير رمسيس لتدشين هذا البرنامج ".

وحول أهم الافلام التي لفتت نظره قال التميمي "  من أهم الافلام المميزة  هو فيلم LISTEN" من إخراج آنا روشا دي سوسا وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، البرتغال، وهو فيلم تدور أحداثه فى ضواحى لندن، وبناءا على سوء فهم معلمة ابنتهما الصماء، تدخل دائرة الشئون الاجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع الأطفال من أهلهم عنوة.  ورغم ان العمل صعب إلا أنه كان له جمهور واسع  ولاقى ترحيبًا  كبيرًا في المهرجان  ".

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