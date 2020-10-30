كاتب صحفي: إرهاب جماعة الإخوان انتقل للمنصات الرقمية

كشف الكاتب الصحفي شريف عارف، عن آليات الحملات الممولة من قبل الجماعات الإرهابية للهجوم على الدولة المصرية لمحاولة بث القلق لدي جموع المصريين.





وقال عارف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الآلة الدعائية للإرهابية تعمل على تبرئة رجالها، وتحسين صورتهم لدي المصريين، لافتا إلى أن حسن البنا أنشا التنظيم الخاص للجماعة عام 40 وكان هدفه التخلص من كل الأعداء أي أنها جماعة أساسها هو الدم.





وتابع :" محمد بديع وخيرت الشاطر «قطبي» وهو المسيطر أيضًا على كل الموجودين داخل الساحة الآن وخارج مصر وغالبيتهم يميل للمبدأ القطبي وهذا يقودنا أن هذا المبدأ يتطور.





ونوه إلى أن معركة الإخوان انتقلت إلى العالم الافتراضي والمنصات الرقمية، لكن الملاحقة الأمنية لها في مصر كبيرة وكذلك الدول التي كانت موجودة به الجماعة مثل السعودية والإمارات، والحرب التي يجب أن تخوضها الدولة المصرية هو على المنصات لأنهم يملكون القدرة على صياغة الكذب وعليها أن تكون على نفس القوة والأدوات التي تمتلكها الجماعة.