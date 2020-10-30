2.1 مليون طلب حتى الآن.. التنمية المحلية تكشف سبب مد فترة التصالح ..فيديو

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء استجاب لطلبات المواطنين في المحافظات المصرية وذلك من أجل مد فترة استقبال طلبات التصالح، معقبا: "آخر مد للقانون كان بنهاية الشهر الحالي، ولكن مع كلبات المواطنين استجاب رئيس الوزراء لهم.



وتابع "قاسم" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: إن عدد طلبات التصالح حتى 28 أكتوبر وصل إلى 2مليون و100 ألف طلب، متابعا: تم مد فترة استقبال الطلبات حتى الشهر القادم.



وأردف: يوميا يصل إلينا ما يقارب من 39 ألف طلب تصالح، كما أن المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين بداية من الساعة الثامن صباحا وحتى 10 مساء، كما أن الوزارة منعت الإجازات خلال الفترة الحالية حتى يتم الانتهاء من فترة استقبال الطلبات.



وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم التقدم لطلب التصالح بالأوراق المتاحة لديهم حاليا، على أن يقوموا باستكمالها فيما بعد.