حقيقة انخفاض أسعار السيارات ..فيديو

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن انخفاض أسعار السيارات يتوقف دائما وابدا على عدة عوامل، مثل انخفاض العملة أو ركود في حركة البيع وغيرها من العوامل.









وأضاف «السبع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أسعار العملة شبه ثابتة في تلك الأيام مما أدي إلى ثبوت أسعار السيارات في الوقت الحالي.





ومن جانبها دشَّنت الصانعة اليابانية تويوتا، في يوليو الماضى، السيارة فورتشنر بالتحديثات الجديدة، فيما قامت بإطلاق تويوتا بإصدار "TRD" سبورتيفو من فورتشنر قبل تحديثات منتصف العمر الشهر الماضي، ليظهر لنا اليوم إصدار TRD سبورتيفو 2021 في صور جديدة.









وشهدت سوق السيارات المصرية حالة من عدم الاستقرار فى حركة المبيعات نتيجة الزيادات السعرية المتتالية وهى "الأوفر برايس" التى يقرها الموزعون على الطرازات المبيعة من مختلف الماركات التجارية.









ويتم إقرار "الأوفر برايس" من جانب الموزعين والتجار، على السيارات المباعة، حتى يتم التسليم الفورى دون الدخول فى قائمة الحجوزات.









وهذا ما تم بالفعل مع السيارة فورتشنر، والتى زادت بمقدار 50 ألف جنيه، وتأتى بثلاث فئات مختلفة من التجهيزات، حيث تتمتع بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، وضمت أيضا حزمة من الرفاهيات والتكنولوجيا الحديثة.









والسيارة تويوتا فورتشنر تاتى بمحرك 2700 سي سي زات الدفع رباعي، وتتوفر السيارة بقوة 163 حصانا وعزم 245 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من ست سرعات، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 175 كيلو مترا في الساعة.









ويبلغ سعرها بعد زيادة الـ50 ألف جنيه لكل الفئات 790 الألف جنيه للسيارة ذات المحرك 2700 والسيارة 4000 سي سي ذات الدفع الرباعي يبلغ سعرها أيضا بعد الزيادة 950 ألف جنيه.