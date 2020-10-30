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تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن آخر موعد للمقابلات الشخصية للطلاب الجدد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:01 م
خدمة اجتماعية حلوان
خدمة اجتماعية حلوان
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قسم التعليم
طالبت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، طلاب الفرقة الاولى دفعة 2020/2021 المستجدين بشعبتيها الانتظام والانتساب الذين لم يستكملوا إجراءات التحاقهم بالكلية بسرعة استكمالها، سواء كان كشف طبى او دفع مصروفات أو الاختبار الشخصى وتقديم الملف. 


وحددت الكلية يوم الخميس القادم الموافق 5/11/2020 اخر موعد لعمل الاختيار الشخصى  ولذلك طالب الكلية من الطلاب سرعة استيفاء أوراقهم قبل هذا الموعد .


وقالت الكلية انه على الطالب الذى دفع المصروفات الدراسية ان ينتهى من تجهيز اوراقه المطلوبة وان يذهب بها الى مقر الكلية فورآ لعمل المقابلة. 


وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء الكشف الطبى او تسجيل الرغبات او تسليم الملفات.


واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم.

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