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برلمان

عضو الشيوخ: التنسيق بين المجالس النيابية إثراء للحياة السياسية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:05 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قال اللواء ابو الفتوح محمد عضو مجلس الشيوخ، إن المجالس النيابية ممثلة في مجلس الشيوخ والنواب ستنسق فيما بينها من جهة ومع الحكومة من جهة اخرى خلال المرحلة القادمة لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود المجلسين بمثابة اثراء وتعظيم لدور الحياة النيابية في الحياة السياسية وترسيخ اسس ودعائم الديمقراطية.
 
وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه رغم الجهود التي بذلتها الدولة دعما للاسس الديمقراطية تواجه الدولة حملة هجوم من اعداء الوطن تنفيذا لمخططات اهل الشر بقوله "الحملة مستمرة من اعداء الوطن في الخارج".

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن الحملة التي تتم في الخارج ضد الدولة المصرية ومؤسساتها تنفذها عناصر جماعة الاخوان المسلمين مدعومة من دول معادية للوطن وبتمويل اجنبي له اهدافه المسمومة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الاعلام المشبوه العميل ينفذ خطط مكشوفة امام الجميع والشغب ومؤسساته يقفون حائط صد امام هذه المخططات ويتصدون لها بقوة.

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