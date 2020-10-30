حسام الخولي: البرلمان الحالي اتظلم وكان عليه عبء كبير

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت على الساحة بقوة عن طريق مساعدة أهالينا البسطاء، بينما الأحزاب ظلت حبيسة المكاتب، وهو ما ترك الفراغ لهم".





وأوضح الخولي في حديثه بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن خلو الساحة سمح بتواجدهم، مشيرا إلى أن الانتخابات التي جاءت في ٢٠١٦ لمجلس النواب نشأ عنها ائتلاف دعم مصر لوجود عدد كبير من المستقلين به، وكان على المجلس النيابي الحالي عبء كبير جدا.





وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يأتي لمساعدة البرلمان في الدراسة، حيث أن لديهم عبئا كبيرا من القوانين.

وقال "إن البرلمان الحالي انظلم على المستوى الإعلامي والشعبي، وهذا أمر يجب أن نأخذ بالنا منه".





وتدير الجسلة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتشمل خطابا رئيسيا من ممثل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتحدث فيها كل من إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ الجيزة، ومحمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطارق الخولي، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من اجل مصر، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.



