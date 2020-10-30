20 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة إف سي مصر .. غدًا





ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، عمر صلاح ، رجب نبيل ، السيد فريد ، صلاح محسن ، ناصر ماهر ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد نادى ، احمد حمص ، محمد الترهونى ، محمود حليمو ، حسام حسن ، ديريك تسيبامبى ، أحمد جمال ، محمود عزت ، شريف رضا ،محمد كوفى ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح .







ويحتل سموحه المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد ٤٨ نقطه .

استقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه على اختيار ٢٠ لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق اف سى مصر فى المباراة المقرر لها فى الثالثة من عصر غد، السبت على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقه الدورى الممتاز أ .