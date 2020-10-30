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مصري مقيم في فرنسا: بصمات الإخوان واضحة بأزمة فرنسا لمصلحة تركيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد مدكور مصرى مقيم فى فرنسا، فى تحريف خطاب ماكرون، جميع الاحتمالات مفتوحة، فقد يترائى لنا أن من مصلحة الاخوان المسلمين، أن تقوم بـ "شوشرة" على مقاطعة تركيا، وتوجه الأنظار لمقاطعة فرنسا، وتقديرى أن هذا التزييف بما به من حرفية فى الانتاج، سواء فى تحريف الترجمة، أو إدخال مقاطع فيديو تؤكد تلك الترجمة، خاصة وأن هذه المقاطع، مأخوذة من قنوات مجهولة.

وتابع مدكور، خلال برنامج المصرى أفندى، على القاهرة والناس، هناك متابعة يومية من قبل الجهات التى تقوم بالتزييف، وغزت بها المحاولات التى تقوم به، وما أتابع شخصيا لما ينشر أو يبث للكتائب الإخوانية، لا تتفق مع ما رأيته.

وأردف مدكور، ربما يكون جهة شيعية وربما "إيران"، تكون هى التى بثت هذه البذاءات عن سيدنا محمد وسيدنا والسيدة عائشة، وقد يكون الغرض توصيل رسالة ردا على انتقادنا كمسلمين لشارل إبدو  ورسوماتها المسيئة، فيقولوا لنا بأن المسلمين أيضا يسيئوا إلى رسولهم ورموزهم الدينية.

وأكد مدكور، فرنسا صامتة لأن معظم خطابات ماكرون متزن إلى حد كبير، والغلطة التى اقترفها ماكرون، هى أنه قال أن فرنسا مواصلة فى رسم الكاريكاتيرات، وأن هذا جزء من حرية التعبير.

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