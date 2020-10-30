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خبير: تكلفة إنشاء القطار الكهربائي أقل من المترو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق والنقل بجامعة حلوان، أن القيادة السياسية الحالية تولي مشروعات النقل اهتماما كبيرا.

وأوضح الصادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" مؤخرا بدأت وزارة النقل في إنشاء قطار كهربائي "المونوريل" لتكون تكلفته أقل من تكلفة مترو الأنفاق الأساسية.

ونوه إلى قطار السكة الحديد لن يعوق اى شيء من وسائل النقل وأنه وسيلة نقل حديثه،  لافتا إلى أنه من المتوقع  أن تشهد الفترة المقبلة إنخفاضا في عدد الوفيات اكثر من قبل حيث اسباب الحوادث ترجع إلى ٣ عناصر العنصر البشرى و الطرق ووسائل النقل.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تقوم بتطوير الطرق من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة وكباري، الأمر الذى ساهم في إنخفاض حالات الوفيات نتيجة حوادث الطرق، مضيفا:" في العام الماضى شهدت مصر حالات وفيات بلغت 12 ألف حالة أما العام الحالي شهدت مصر 7 حالات وفيات وهو ما يعكس مدي الجهود المبذولة في هذا القطاع". 

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