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رياضة

عقب إصابته بكورونا.. أشرف صبحي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الكاف

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:10 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بـ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الجمعة، وذلك للاطمئنان على استقرار حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا خاصة فى ظل تواجده حاليا بالقاهرة وتلقيه العلاج بأحد المستشفيات المصرية.

وأكد صبحي خلال الاتصال، حرص الوزارة على التواصل المستمر مع ممثلي مختلف الهيئات الرياضية الدولية والقارية وخاصة تلك التى تحتضنها مصر.

وأشار إلى تمنياته بسرعة تعافي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فى ظل تلقيه العلاج من خلال المنظومة الصحية المصرية المتميزة وسمعتها الطيبة خاصة فيما يتعلق بمكافحة وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

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