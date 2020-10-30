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فن

لينا سويلم تحصد جائزة أفضل فيلم قصير عن «جزائرهم»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:23 م
لينا سويلم تحصد جائزة
لينا سويلم تحصد جائزة افضل فيلم قصير عن فيلم جزائرهم
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محمد نبيل - محمد نحلة
حصلت المخرجة لينا سويلم، على جائزة نجمة الجونة لـفضل فيلم عربي وثائقي، عن فيلمها جزائرهم، خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وافتتح فيلم "الرجل الذي باع ظهره" فعاليات الدورة الرابعة، وتدور أحداثه عن سام شاب سوري حساس عفوي، فر إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده. دون إقامة رسمية، يتعثر سام في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته عبير. يتطفل سام على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت.

وهناك يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي. 

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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