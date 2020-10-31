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سيارات

كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
كيا kia تتجه لتطوير
كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري
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اشرف عطية
أعلنت شركة كيا kia عملاق صناعة السيارات الكورية عن خطتها لتطوير منصة جديدة للأجيال القادمة من مركباتها العسكرية 2.5 و5 طن، مع بدء الاختبارات خلال عام وطرح السيارات الجديدة في 2024.


سيارات كيا kia الجديدة العسكرية سيتم توجيهها للجيش الكوريا الجنوبي وبعض الجيوش الدولية الأخرى، والهدف من المشروع هو استبدال السيارات العسكرية الحالية الخاصة بشركة كيا kia بأجيال جديدة عصرية مزودة بأحدث التقنيات والمحركات، مثل محرك 7000 سي سي ديزل جديد وفتيس اوتوماتيكي جديد ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية لتعكس مدي التطور الكوري الذي وصلت اليه صناعة السيارات هناك .

وتنوي شركة كيا kia تصنيع سيارة عسكرية جديدة مصفحة ضد الرصاص بوزن 5 طن، مع دراستها للتقنيات الهيدروجينية وأنظمة القيادة الذاتية وإمكانات تطبيقهم في المجال العسكري لتنهض بالجيش الكوري الجنوبي .

جدير بالذكر ان كيا kia أعلنت على لسان مديرها التنفيذي هوسونج سونج أنها تنوي إعادة إطلاق علامة كيا kia  في عام 2021 بشعار جديد وتوجه جديد أيضا، وستركز بشكل صريح على السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة وطرح أكثر من 11 موديلا كهربائيا قبل 2025 بشاسيه كهربائي جديد مشترك مع هيونداي hyundai و تتوقع كيا kia وصول مبيعات سياراتها الكهربائية إلى 20% من مجمل مبيعاتها العالمية بحلول 2025 .
كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور
كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور
كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور
كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور
كيا kia تتجه لتطوير سيارات عسكرية جديدة لدعم الجيش الكوري.. صور

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