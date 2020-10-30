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نفاد شحن البطارية سريعًا مؤشر لاختراق الهاتف.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، إن نفاد شحن البطارية بشكل سريع وأيضا باقة الإنترنت يعدان من مؤشرات اختراق الهواتف، مؤكدا على أن اختراق كاميرا الهاتف والميكروفون يتم بسهولة بالغة.

وأضاف "عبد المنعم" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، يتم اختراق الهاتف من خلال 3 أشياء منها الهاتف وذلك من خلال الدخول به على بعض المواقع الإباحية والمشبوهة، وأيضا يمكن أن يتم من خلال تحميل بعض برامج الاختراق، وأيضا الفيروسات.

وأشار إلى أن هناك بعض الدلالات التي تشير إلى اختراق هاتفك ومنها سخونة الهاتف بدون استخدام وأيضا الدخول على روابط والانضمام إلى جروبات مجهولة على السوشيال ميديا، وفي هذه الحالة يجب عرض الهاتف على متخصص للتأكد من الأمر.

وشدد على ضرورة غلق كاميرا الكمبيوتر، وأهمية تحديث تطبيقات الهاتف، متابعا: يجب وجود باسورد للهاتف وأيضا عدم استخدام شواحن غير مضمونة.

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