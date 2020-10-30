30 تركيًا يقتحمون كنيسة في فيينا ويقومون بأعمال شغب

اقتحم 30 شابا تركيا كنيسة أنطون في الحي العاشر بالعاصمة النمساوية فيينا وهم يرددون هتافات عنصرية وقاموا بأعمال شغب داخل الكنيسة حيث ركلوا المقاعد.





وقالت مصادر في الشرطة النمساوية اليوم إن الحادث لم يسفر عن أي أضرار، وقد هرب الشباب فور وصول الشرطة بعد بلاغ من كاهن الكنيسة.



وأشارت المصادر إلى أن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب تولى فورا التحقيق في القضية، وقد قامت الشرطة بفحص 10 من المراهقين وتمكنت أيضًا من تحديد هويتهم.