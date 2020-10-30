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أخبار العالم

30 تركيًا يقتحمون كنيسة في فيينا ويقومون بأعمال شغب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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أ ش أ
 اقتحم 30 شابا تركيا كنيسة أنطون في الحي العاشر بالعاصمة النمساوية فيينا وهم يرددون هتافات عنصرية وقاموا بأعمال شغب داخل الكنيسة حيث ركلوا المقاعد.

وقالت مصادر في الشرطة النمساوية اليوم إن الحادث لم يسفر عن أي أضرار، وقد هرب الشباب فور وصول الشرطة بعد بلاغ من كاهن الكنيسة.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب تولى فورا التحقيق في القضية، وقد قامت الشرطة بفحص 10 من المراهقين وتمكنت أيضًا من تحديد هويتهم.

يشار إلى أن الشرطة النمساوية ترجح أن تكون هذه المجموعة من العناصر التركية المتطرفة التي نفذت أعمال شغب سابقة في نفس المنطقة قبل شهور.

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