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برلمان

محمود مسلم: الحكومة مقصرة في قضية الوعي وسأتبناها في مجلس الشيوخ

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:47 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس سيمارس دورا أهدأ وأعمق، لأن مجلس النواب بحكم تركيبته يكون به جزء كبير من الصخب الحميد. 


وأضاف مسلم، خلال كلمته في الجلسة الثانية، بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التأريخ بين المأمول والمتوقع: "مجلس الشيوخ ممثل فيه 14 حزب مصري، سيكون ساحة للحوار، البعض يشكك انه ليس هناك حوار وطني سياسي، إلا أن مجلس الشيوخ سيكون معمل لوضع رؤية وتوصيات يتم رفعها لرئيس الجمهورية او الغرفة الثانية لمجلس النواب". 


وهنأ مسلم تنسيقية شباب الأحزاب، على مرور ثلاث سنوات على إنشائها، مؤكدا أن أهم ما يميزهم أن بينهم اختلافات بعيدة لكنهم استطاعوا أن يديروا خلافاتهم بحكمة دون أن تؤثر علي جهودهم". 


وأشار مسلم، إلى أن الوعي القضية الحاكمة في الفترة الحالية، مضيفا:" سأتبني تلك القضية في مجلس الشيوخ لانه ليس هناك تنمية دون وعي، ومن المؤكد أن الشارع المصري تقدم في الوعي بشكل كبير لكن مازلنا نحتاج إلى الكثير من الجهود، كما أن الحكومة مقصرة في هذا الشأن بشكل كبير". 


واستطرد: "الحكومة ترمي قضية الوعي على الإعلام لكن الإعلام جزء ولابد من التنسيق بين الوزارات المعينة بالوعي فالوعي سياسي وديني وثقافي".


 وشدد على أهمية أن تحافظ تنسيقية شباب الأحزاب  بين الشعبية والمسئولية، لاسيما وان هناك عددا منهم في الجهات التنفيذية ومجلس الشيوخ والنواب، مضيفا:" جميعهم عليهم أن يجمعوا بين البعد المحلي والبعد القومي، والا يتحول دوره إلى عضو مجلس محلي فهو يتكلم عن بلد بحالها".

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