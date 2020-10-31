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مرأة

طريقة عمل رومية بالمرتة بمذاق لا يقاوم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
رومية بالمرتة
رومية بالمرتة
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل رومية بالمرتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير رومية المرتة:

دجاجة رومية سمنة
قرفة
كمون
جوزة الطيب
حبهان
ورق لورا
كرفس
جزر
بصل
زعتر
مرقة
بهارات
زبيب
أرز بسمتى
توابل

طريقة تحضير رومية بالمرتة:

* تسلق الدجاجة الرومي في بوكيه جارنيه.

* ثم تنشل من الشوربة وتوضع في صينية فرن وبها حلقات بصل وجزر.

* تدهن الدجاجة بالصلصة والسمنة والملح والفلفل.

* تدخل الفرن حتى تتحمر وتقدم مع الأرز بالبهارات والمكسرات.

لعمل الأرز:

* يشوح الأرز في السمنة ثم يضاف إليه الزعتر والبهارات والبابريكا والكمون.

* تضاف القرفة وورق اللورا والحبهان واللومي.

* ثم تضاف مرقة سلق الرومية وتترك حتى تمام النضج وتقدم.

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