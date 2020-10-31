يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل رومية بالمرتة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.
مقادير رومية المرتة:
دجاجة رومية سمنة
قرفة
كمون
جوزة الطيب
حبهان
ورق لورا
كرفس
جزر
بصل
زعتر
مرقة
بهارات
زبيب
أرز بسمتى
توابل
طريقة تحضير رومية بالمرتة:
* تسلق الدجاجة الرومي في بوكيه جارنيه.
* ثم تنشل من الشوربة وتوضع في صينية فرن وبها حلقات بصل وجزر.
* تدهن الدجاجة بالصلصة والسمنة والملح والفلفل.
* تدخل الفرن حتى تتحمر وتقدم مع الأرز بالبهارات والمكسرات.
لعمل الأرز:
* يشوح الأرز في السمنة ثم يضاف إليه الزعتر والبهارات والبابريكا والكمون.
* تضاف القرفة وورق اللورا والحبهان واللومي.
* ثم تضاف مرقة سلق الرومية وتترك حتى تمام النضج وتقدم.