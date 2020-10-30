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رياضة

ميسي يقترب من الرحيل إلى مانشستر سيتي مجددا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ميسي بات قريبا من الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وارتبط ميسي بقوة بخطوة الرحيل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، بعد أن أبلغ مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل عن الكامب نو في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وقرر الأرجنتيني، في النهاية، البقاء مع البلوجرانا والاستمرار في النادي الكتالوني هذا الموسم.

وحسب شبكة "El Confidencial" الإسبانية، فإن ميسي ما زال يضع نصب أعينه خطوة الرحيل المحتمل إلى مانشستر سيتي، في الصيف القادم.

وأشارت إلى أن ميسي على تواصل مستمر مع مواطنه نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الأخير في ملعب الاتحاد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ أجويرو مع مانشستر سيتي في عام 2021.

ولم يتوصل أجويرو إلى اتفاق حتى الآن مع إدارة السيتي حول تجديد عقده، وليس من المعروف ما إذا كان النادي ينوي منحه عقدًا جديدًا أم لا.

إلى جانب ذلك، فإن الشبكة أوضحت أن لم الشمل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا يُعد دافعًا قويًا بالنسبة لـ ميسي للانتقال إلى مانشستر سيتي، خاصة إذا توصل بيب إلى اتفاق لتجديد عقده.

وسينتهي عقد جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الشبكة المذكورة أن خورخي، والد ووكيل ميسي، على تواصل مستمر مع مسؤولي مانشستر سيتي فيران سوريانو وتكسيكي بيجيريستين لبحث إمكانية انتقال ليو إلى الفريق الإنجليزي.

واختتمت الشبكة تقريرها قائلة إن قرار ميسي بشأن مغادرة برشلونة أو البقاء أصبح لغزًا غامضًا في الوقت الحالي بعد استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه.

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