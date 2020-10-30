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إلا رسول الله .. أحمد دياب يوجه رسالة للمسيئين للنبي الكريم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:28 م
إلا رسول الله
إلا رسول الله
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد دياب، إنه الجميع غاضب من الصور المسيئة للرسول الكريم، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص فى فرنسا قاموا برسم صور مسيئة للرسول.
 
وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الأخوة الأقباط وقفوا مع المسلمين ضد الإساءة للرسول الكريم أن المجلة الفرنسية التى قامت برسم صور الرسول لم تحترم مشاعر 1.5 مليار مصري حول العالم.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الجميع يرفض الإساءة للأنبياء والرسول.

وتابع أنه شاهد لقطة مميزة بأحد المدارس بالإسكندرية، موضحًا أن هناك طلبة مسيحيين ومسلمين قاموا بكتابة الا رسول الله بأجسادهم.

وعرض أحمد دياب، الصورة الجميلة التى ظهر بها الطلاب فى الملعب، وأكد أن الجميع فى مصر يدافع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن المسلم إذا شاهد أى إساءة لـ سيدنا عيسى كان سيقف قبل المسيحي ضد من يقوم بذلك.

وقد رسم عشرات الطلاب المسلمون والمسيحيون بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، بأجسادهم عبارة "إلا رسول الله" بأجسادهم داخل الملعب، حيث تراصوا في شكل منظم على خلفية استمرار نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم.

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