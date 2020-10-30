AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد عمر هاشم يوجه 3 نصائح للباحثين عن توبة إلى الله .. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:37 م
أحمد عمر هاشم، عضو
أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
Advertisements
إسراء صبري
قدم أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عدة نصائح لمن يريد أن يتوب إلى الله، قائلا: أول بداية هي التوبة حتى وأن كان هيخطئ، من خلال توبة إلى الله فهو يتخلص من الذنوب والمعاصي.

وتابع "هاشم" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، ثانيا: التحلية عن طريق التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، وثالثا: التجلي وهو الطلب من الله بالفضل والكرم والتوفيق والهداية.

وأكمل: حدث استهزاء للأنبياء من قبل الرسول وللرسول، ولكن الله وعدهم في كتابه أن يأتيهم النصر، معقبا: لو كان رسول الله موجود حاليا لقابل اهانتهم بالعفو والصفح والتسامح ويحولهم بهذا التسامح إلى مؤمنين.

ووجه القول إلى المسلمين الذين انفعلوا جراء الإساءة إلى رسول الله قائلا: الله وعدنا بالنصر فلا تحزنوا، مؤكدا أن المستهزئين سينالون الغضب من الله في الدينا قبل الأخرة.

وعن الدعوات بالرد على الإساءة بالعنف، أوضح أن رسول الله لم يعلمنا رد الإساءة بالإساءة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان عبد المعز: النبي تعامل مع الإساءة له بمنطق وأعرض عن الجاهلين.. فيديو

كيف بَشر الرسول شيخ الأزهر بالنصر في حرب أكتوبر؟ رؤيا منامية لا يعرفها الكثير

إلا رسول الله.. كيف تنصر نبيك؟ عبلة الكحلاوي تحدد 3 أمور

د.محمد داود يكتب: الإساءات المتكررة ضد رسولنا دليل صدق نبوته

معتز الخصوصي يكتب: شكرًا مولانا الطيب.. تحدثت فأصبت

خطيب المسجد الحرام: باسم 1.8 مليار مسلم ندين التطاول على مقام النُّبُواتِ والرِّسَالات

ترشيحاتنا

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها مع حبيبها الإنجليزي بـ المايوه|شاهد

مكشوف من الصدر.. هدى الإتربي بإطلالة أنثوية في حفل ختام مهرجان الجونة

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

نصر الله يعلق على هجوم نيس.. ويوجه رسالة إلى فرنسا

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

أخبار الرياضة.. إصابة رئيس الكاف بكورونا وفرج عامر ينفي وفاته.. وهذا مكسب الزمالك من تأجيل دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه

مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور

150 صورة من حفل ختام الجونة السينمائي| النجوم على السجادة الحمراء