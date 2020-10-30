أحمد عمر هاشم يوجه 3 نصائح للباحثين عن توبة إلى الله .. فيديو

قدم أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عدة نصائح لمن يريد أن يتوب إلى الله، قائلا: أول بداية هي التوبة حتى وأن كان هيخطئ، من خلال توبة إلى الله فهو يتخلص من الذنوب والمعاصي.



وتابع "هاشم" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، ثانيا: التحلية عن طريق التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، وثالثا: التجلي وهو الطلب من الله بالفضل والكرم والتوفيق والهداية.



وأكمل: حدث استهزاء للأنبياء من قبل الرسول وللرسول، ولكن الله وعدهم في كتابه أن يأتيهم النصر، معقبا: لو كان رسول الله موجود حاليا لقابل اهانتهم بالعفو والصفح والتسامح ويحولهم بهذا التسامح إلى مؤمنين.



ووجه القول إلى المسلمين الذين انفعلوا جراء الإساءة إلى رسول الله قائلا: الله وعدنا بالنصر فلا تحزنوا، مؤكدا أن المستهزئين سينالون الغضب من الله في الدينا قبل الأخرة.



وعن الدعوات بالرد على الإساءة بالعنف، أوضح أن رسول الله لم يعلمنا رد الإساءة بالإساءة.