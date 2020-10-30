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تعليم

زراعة عين شمس تغرس الأشجار صدقة على أرواح شهدائها من كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:55 م
زراعة عين شمس
زراعة عين شمس
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حسام الفقى
تقديرا من قيادات جامعة عين شمس لإسهامات أبنائها والذين تفانوا فى العطاء فى أداء واجباتهم تجاه الوطن ولم يبخلوا بأرواحهم، قام د. احمد جلال عميد كلية الزراعة، ود. ولاء عبد الغنى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ود. نبيل المدنى وكيل الكلية لشئون البيئة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية بغرس شجرتين مثمرتين صدقة جارية على أرواح شهداء كورونا من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الشهداء هم، د. لطفى عبد الحميد الاستاذ بقسم وقاية النبات ود.صيدلى محمد محمود عبد السميع نجل د. محمود عبد السميع رئيس قسم وقاية النبات.

وسبق أن أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم  مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.





وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي: 


واقرا ايضا : 


وفي مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الإلكترونية حققت المركز 371، أما في مجال الطب الإكلينيكي فجاءت في  المركز 410 وفي مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا، ومجال الهندسة حصدت المركز 467، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في  المركز 608 .


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