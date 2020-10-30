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أحمد عمر هاشم: أعظم رد على الإساءة للنبي إحياء ذكراه.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:51 م
أحمد عمر هاشم، عضو
أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
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إسراء صبري
طالب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، محكمة العدل الدولية ومنظات حقوق الإنسان بأن تشرع قانون يحرم ويعاقب من يسيء لرسول الله والرسل كافة.

وأضاف عمر هاشم خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه على الأمة العربية والأسلامية أن تنشر التاريخ والسيرة العطرة لرسول الله عالميا، معقبا: أعظم رد على المستهزئين هو إحياء ذكراه وهديه وسيرته.

وأكد أن الإسلام لم يكن أبدا دين عنف أو إساءة، فهو جاء رحمة للعالمين.

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