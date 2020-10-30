الحركة الوطنية: جائحة كورونا أثرت على كل الأنشطة| وهذه حلول مشكلات القطاع العقارى

قال المستشار أسامة رجب، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمدير التنفيذي لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن جائحة "كورونا" لم تترك نشاطا من الأنشطة على كافة المستويات إلا وأثرت عليه.





أضاف رجب في حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" الذى يذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن تباطؤ السوق العقارى بسبب فيروس كورونا، متابعا: "هناك تطور في السوق العقارى، ممثلا في البيع الإلكترونى، في محاولة للتغلب على هذه الأزمة".





وعن حل أزمات صناعة العقارات في مصر، قال: "الدولة داعمة للقطاع العقارى لأنها تعى تماما أنه القاطرة الأساسية للاقتصاد المصرى، ولكن هناك حاجة إلى نسبة مشاركة أكبر من الدولة في الأراضى للتوسع في الجانب المالى للمطور العقارى، كما نحتاج إلى زيادة مدة الأقساط بالنسبة للأراضى".





وأوضح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مكاتب التمثيل التجارى خارج مصر، عليها أن تعى دورها وتعمل على التواصل مع المطورين العقاريين، لفتح بوابة الثقة أمامهم، ولابد أن يكون هناك عقد موحد يتم سنه من الدولة أو المطورين العقاريين يراعى المشترى والمطور وحق الدولة، كما أنه من الضرورى أن يكون هناك ميثاق شرف للمهنة، مبينا: "بحيث ما يكونش فيه أي حد ويضمن أن المواطن أو المستهلك يحصل على العقار المتعاقد عليه بالصورة التي يريدها وفى التوقيت الذى يريده".





وناشد بتعميم الأساليب الإلكترونية في البيع للوصول إلى أقل تكلفة، متابعا: "كلمة مطور تعنى استحضار المستقبل على أرض الحاضر".