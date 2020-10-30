عن محاولات الجماعة الإرهابية لبث الفتن| القصبى فى مؤتمر جماهيري: شعب مصر لن يسمح

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والمرشح على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الغربية فى مؤتمر جماهيرى حاشد بقرية قرانشو مركز بسيون بمحافظة الغربية، أن الدولة المصرية واجهت هجوما شديدا من فتن ومؤامرات وشائعات، والفتنة أشد من القتل ، بل تدمر أمة ، وهناك من يبث تلك الفتن وحاولوا كل المحاولات مع المصريين واستخدموا كل أنواع الأسلحة الفاسدة والقذرة ولكن شعب مصر يعرف تلك المؤامرات ولن يسمح لهم.





وأضاف القصبى فى كلمته منذ قليل عندما وجد أصحاب تلك الأجندات الشعب المصرى ملتفا حول القيادة السياسية حاولوا ايجاد سلاح جديد هو سلاح الاحباط واليأس ولكن هزموا وسيهزمون مجددا ولدينا دولة علاقاتها قوية خارجيا وداخليا والرسالة الثانية موجهة إلى فئة بعينها داخل مصر وخارجها فئة تنتظر لحظة انقسام الشعب المصرى و"نسيب ايدينا مرة تانية" لكى يتولوا زمام الأمور مرة أخرى ولكن شعب مصر لن يسمح لهم فهم يريدون من المواطنين العزوف عن الصناديق لكي تؤكد حالة اليأس ولكن لن يسمح لهم الشعب المصرى.



