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برلمان

عن محاولات الجماعة الإرهابية لبث الفتن| القصبى فى مؤتمر جماهيري: شعب مصر لن يسمح

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:59 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والمرشح على رأس القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الغربية فى مؤتمر جماهيرى حاشد بقرية قرانشو مركز بسيون بمحافظة الغربية، أن الدولة المصرية واجهت هجوما شديدا من فتن ومؤامرات وشائعات، والفتنة أشد من القتل، بل تدمر أمة، وهناك من يبث تلك الفتن وحاولوا كل المحاولات مع المصريين واستخدموا كل أنواع الأسلحة الفاسدة والقذرة ولكن شعب مصر يعرف تلك المؤامرات ولن يسمح لهم.

وأضاف القصبى فى كلمته منذ قليل عندما وجد أصحاب تلك الأجندات الشعب المصرى ملتفا حول القيادة السياسية حاولوا ايجاد سلاح جديد هو سلاح الاحباط واليأس ولكن هزموا وسيهزمون مجددا ولدينا دولة علاقاتها قوية خارجيا وداخليا والرسالة الثانية موجهة إلى فئة بعينها داخل مصر وخارجها فئة تنتظر لحظة انقسام الشعب المصرى و"نسيب ايدينا مرة تانية" لكى يتولوا زمام الأمور مرة أخرى ولكن شعب مصر لن يسمح لهم فهم يريدون من المواطنين العزوف عن الصناديق لكي تؤكد حالة اليأس ولكن لن يسمح لهم الشعب المصرى.  

واشار النائب الى أن القصة مش انتخابات ولكن قصة وطن ولكن أنا مطمئن بشعب مصر وهذا الحشد الهائل  ليؤكد معدن المصريين الوطنيين  مختتما حديثه بالتحية لاهالى مركز بسيون مهنئا بالمولد النبوى الشريف الذي نتعلم منه االادب والجمال وهو ايضا النبى - صلى الله عليه وسلم -  من علمنا  الانتماء والوطنية وحب الوطن.

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