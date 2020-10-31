اليوم.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

تصدر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة للقضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.





حملت الدعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.





وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.





و سبق وأن قررت الدائرة الأولى تأجيل الدعوى إداريا نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا.