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حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري بمجلس النواب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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7 ص........... اليوم.. الحكم في دعوى إسقاط عضوية ه
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب فيها بإلزام رئيس البرلمان، بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة .

وقال صبري، في دعواه، إن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، لارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.

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