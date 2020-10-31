نظر محاكمة حمو بيكا في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر

تنظر محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، محاكمة "حمو بيكا"، فى اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية.





وكان محامي نقابة المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه حمو بيكا، باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف نقيب المهن الموسيقية، خلال تواجده داخل نقابة الموسيقيين؛ للحصول على تصريح بالغناء.





وباشرت النيابة التحقيق، حيث استمعت لأقوال حمو بيكا، وقررت إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعد أن قام بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى فيه استياءه من رفض اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بممارسة المهنة، إحياءه حفلًا في محافظة دمياط، والتي رفضته لرؤيتها بعدم اكتمال الشروط الرامية لإعطائه تصريحًا للغناء.