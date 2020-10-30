أخبار التوك شو.. إعلامي تركي مؤيد لأردوغان يتطاول على النبي .. وزير الشباب يوجه رسالة لجماهير الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها.







أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن من يقول إن (الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع)؛ فقد تجني على الحقيقة النبوية، وأساء الأدب مع سيدنا رسول الله.



قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك تقصيرا كبيرا جدا من جانب الدولة التركية في إسعاف المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 شخصا في إزمير غرب تركيا.

هاجم الاعلامى مصطفى بكرى، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعوانه بسبب استغلالهم المسيء للدين الاسلامى، معقبا: "لا يجب أن يعين إردوغان نفسه كمدافع عن الإسلام".





دخل الإعلامي مصطفى بكري، في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض تقرير عن القضية الفلسطينية تحت عنوان، "فلسطين قضية لن تموت".





عرض الإعلامي محمد موسى وثيقة جديدة مسربة تكشف رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة تنظيم القاعدة ومدهم بالدعم اللوجستي.





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة الأوليمبية ، أصدرت بيانا ، يؤكد أن نادي الزمالك كما هو ، ولن يحدث أي تغيير حاليا، ولا يزال هناك شهر يحق لنادي الزمالك أن يقدم طعنا خلاله.









قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن انخفاض أسعار السيارات يتوقف دائما وابدا على عدة عوامل، مثل انخفاض العملة أو ركود في حركة البيع وغيرها من العوامل.



قال الدكتور محمد مدكور مصرى مقيم فى فرنسا، فى تحريف خطاب ماكرون، جميع الاحتمالات مفتوحة، فقد يتراءى لنا أن من مصلحة الاخوان المسلمين، أن تقوم بـ "شوشرة" على مقاطعة تركيا، وتوجه الأنظار لمقاطعة فرنسا، وتقديرى أن هذا التزييف بما به من حرفية فى الانتاج، سواء فى تحريف الترجمة، أو إدخال مقاطع فيديو تؤكد تلك الترجمة، خاصة وأن هذه المقاطع، مأخوذة من قنوات مجهولة.















