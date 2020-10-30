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توك شو

طلاب يحطمون مقاعد مدرسة| والباز يطالب وزير التعليم بالتحقيق..شاهد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرض الإعلامي محمد الباز فيديو لطلاب يقومون بتكسير مقاعد الفصول داخل احدى المدارس.

وقال "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن هؤلاء الطلاب وصلت بهم "البجاحة" أنهم صوروا تصرفهم المشين ورفعوه على تيك توك من أجل مشاهدات، معقبا: "إحنا بنتكلم عن إنهيار كامل في جيل".

وناشد الباز وزارة التربية والتعليم بالوصول إلى هؤلاء الطلاب والتحقيق معهم.

على جانب آخر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على يوتيوب لقناة "مدرستنا"، ويمكن
للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال يوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.


- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.


- تبث محتوى علميا فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.


- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.


- تبث محتوى علميا للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.


- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.


- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.


- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي"، الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف
أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.


- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي". 


هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. 


توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.


- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.


- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.


ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على "يوتيوب" من خلال الضغط هنا


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