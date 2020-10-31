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أخبار البلد

موجز السوشيال.. أول تعليق من النني بعد ارتدائه شارة قيادة آرسنال.. أشرف زكي يهنئ مصطفى خاطر بمولوده

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

جماهير الأهلي تحتفل بـ عيد ميلاد محمود الخطيب.. شاهد

احتفلت الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الأهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد أسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66.

ليلة خاصة.. ماذا قال "النني"عن ارتدائه شارة قيادة آرسنال لأول مرة في تاريخه.. شاهد

علق محمد الننى نجم نادى ارسنال الانجليزى ومنتخب مصر، على حمله شارة قائد آرسنال، لأول مرة، ونشر تغريدة من خلال حسابه عبر " تويتر " حول هذا الشأن.

أبو علي.. أشرف زكي يهنئ مصطفى خاطر بمولوده الجديد

هنأ الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، الفنان مصطفى خاطر بمناسبة مولوده الجديد وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير انستجرام.


من قلب البحر.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:ياسمين يا قمر - قلبي -  وربنا يوفقك في حياتك -  ست الكل حبيبتي - مشاء الله 


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