موجز السوشيال.. أول تعليق من النني بعد ارتدائه شارة قيادة آرسنال.. أشرف زكي يهنئ مصطفى خاطر بمولوده

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:احتفلت الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الأهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2020 ، بعيد ميلاد أسطورة كرم القدم المصرية محمود الخطيب الـ 66.علق محمد الننى نجم نادى ارسنال الانجليزى ومنتخب مصر، على حمله شارة قائد آرسنال، لأول مرة، ونشر تغريدة من خلال حسابه عبر " تويتر " حول هذا الشأن.هنأ الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، الفنان مصطفى خاطر بمناسبة مولوده الجديد وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير انستجرام.نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:ياسمين يا قمر - قلبي - وربنا يوفقك في حياتك - ست الكل حبيبتي - مشاء الله