محافظ الفيوم يضع حلولا عاجلة لتسرب مياه مصنع السكر إلى أهالى السريرة

أعلن الدكتور محمد التونى المتحدث الأعلامى لمحافظة الفيوم بأن الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، فور علمه بمشكلة تسرب المباه

الجوفية لأهالى قرية السريرة التابعة للوحدة المحلية لقرية قصر الباسل بمركزأطسا ، منذ أسبوع ، كلف الدكتور محمد عماد نائب المحافظ

بزيارة لمركز اطسا والتوجه للقرية المتضررة من تسرب مياه غسيل البنجر من مصنع سكر البنجر المجاور للقرية من الخزانات التى يتم من

خلالها غسيل البنجر.





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وقام نائب المحافظ بالجلوس مع اهالى القرية واستمع منهم للمشكلة ، ومعاينة مكان تسرب المياه على الطبيعة ، ووعدهم بحلول عاجلة لحل

المشكلة.





ثم توجه نائب المحافظ الى مصنع سكر البنجر، وهناك لاحظ وجود زراعات للبنجر بنظام الرى بالتنقيط، فنبه على مسئولى المصنع بوقف

هذه الزراعات لتسرب المياه منه تحت باطن الارض لتصب فى الاراضى المجاورة لقرية السريرة .

من جانب اخر أكد محمد السيد عبد العاطى رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر الباسل ، بأنه تم انشاء خط مواسير بطول 1040 متر لسحب

المياه الجوفيه من أرض منازل قرية السريرة ، وجارى عمل أمتداد له لسحب باقى المياه من ارض القرية.

أضاف رئيس الوحدة المحلية بان المياه المتسربة من المصنع أغرقت بعض المساحات من الارض الجبلية المجاورة لمنازل اهالى قرية السريرة

، ولم تصل الى منازل القرية ، وهى تسرب المياه المتواجدة بالخزانات التى يتم من خلالها غسيل البنجر.