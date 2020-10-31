أبو العينين وجه مشرف لمصر في الداخل والخارج.. رسائل هامة من طبيب لرجل الصناعة

قدم الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني، التحية لـ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، على تفوقه فى المؤشرات الأولية الخاصة بانتخابات مجلس النواب.





وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة مايسترو، تقديم الإعلامية مى حسن، أن محمد أبو العينين يخدم الجميع سواء كان عضوا بمجلس النواب أو كان مواطنا عاديا.





وأشار إلى أن أبو العينين وجه مشرف لمصر فى الداخل والخارج وداعم للدولة المصرية، مؤكدًا أن الجميع يشهد لـ أبو العينين بأعماله المميزة فى ثورة 30-6.





ولفت محمد إلى أن أبو العينين قيمة كبيرة وفوزه بانتخابات النواب كان متوقعا من الجميع.





وفى نفس السياق قالت الإعلامية مي حسن: "أبو العينين محبوب من أبناء الجيزة والعجوزة والدقي وأيضا من جميع المصريين"، مؤكدة أنها لم تتقابل مع رجل الصناعة محمد أبو العينين ولكن تقدره وتدعو له بالتوفيق، لحب الجميع له".





وتابعت: "المواطنون حملوني رسالة وهى أنى أشكر النائب أبو العينين على الهواء".