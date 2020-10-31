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حوادث

انتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تنتهى من الاستعدادات اللوجستية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالمرحلة الثانية.
 وقامت الهيئةبالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على إتاحة كافة المعلومات للمصريين خارج وطنهم عن كيفية التصويت.

من المقرر أن يبدأ تصويت الخارج يومى 2 و3 نوفمبر الموافقين الإثنين والثلاثاء المقبلين من خلال طباعة بطاقات الاقتراع من على موقع الهيئة الوطنية لمن سجل بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر.

وبعد طباعة بطاقات الاقتراع وإقرار التصويت وإرسالها إلى البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل تستمر البعثات فى تلقى الأوراق حتى يوم 6 نوفمبر.

ونسقت الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارتى التنمية المحلية والتربية والتعليم وذلك للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لمقار اللجان الفرعية التى سيجرى فيها التصويت. 

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