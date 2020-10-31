انتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تنتهى من الاستعدادات اللوجستية

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالمرحلة الثانية.

وقامت الهيئةبالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على إتاحة كافة المعلومات للمصريين خارج وطنهم عن كيفية التصويت.





من المقرر أن يبدأ تصويت الخارج يومى 2 و3 نوفمبر الموافقين الإثنين والثلاثاء المقبلين من خلال طباعة بطاقات الاقتراع من على موقع الهيئة الوطنية لمن سجل بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر.





