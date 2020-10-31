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حوادث

8 نوفمبر.. دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من قانون الايجار

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى تأجيل دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الايجار بالنسبة للاولاد البالغين سن الرشد وبسقوط احكام تلك المادة لجلسة 8 نوفمبر.

قال ياسر بخيت مقيم الدعوى التى حملت رقم 3 لسنة 42 دستورية أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية قبل ذلك وابطل المادة ولذلك فان هناك سند سابق.
وتنص المادة 29 :
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.

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