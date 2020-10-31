يسرا: لا أحب السيرة الذاتية التي تكتب بعد وفاة صاحبها.. فيديو

قالت الفنانة يسرا، إن زوجها يناديها فى المنزل بإسم سيفا، لانهم أصدقاء وأصحاب من وهم فى الطفولة المبكرة منذ الصغر وبالتحديد عندما كان عمرهما 7 سنوات.





وأضافت «يسرا» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها لا تصدق السيرة الذاتية التى تكتب عن أي شخص مشهورة بعد وفاته، لانه لابد من الكاتب أن يزيد من بعض الاشياء الغير حقيقة فى كتاباته.





وتابعت يسرا، قائلة "الوجع كتير وكبير فى حياتي وعلي مراحل مختلفة .. وأوجاع حالاتها تختلف .. يعني كل وجع حالته يختلف عن التاني .. وان مع الوقت ومع الزمن والتجارب والسن بيخليكي تحسي أن نوع الوجع مختلف عن البداية".





وأوضحت الفنانة يسرا، أن والدها أخذها من المدرسة الي منزله لانه كان منفصلا عن والدتها وكان ذلك الوقت في شم النسيم، مضيفة أنها دائما كنت تعند معه عندما يقوم بفتح الكتب الخاصة بها ويسألها، معقبة "دا كان عند واقسي تعبير أو رد فعل ليا اقدر اقوم بيه فى الوقت دا".



