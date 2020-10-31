أمريكا: قراصنة إيرانيون وراء رسائل بريد وصلت إلى بيانات ناخبين

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، إنقراصنة إيرانيون وراء رسائل بريد وصلت إلى بيانات ناخبين.





وفي وقت سابق، قالت شركة مايكروسوفت إنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة هجمات إلكترونية لجماعة "فوسفوراس"، التي وصفتها بأنها مجموعة إيرانية، وإن الهجمات كانت تستهدف أكثر من 100 شخصية بارزة.





وقالت مايكروسوفت في مدونة "استهدفت فوسفوراس، وهي مجموعة إيرانية، بهذا المخطط المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في السعودية".





وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها مايكروسفت عن مخططات إيرانية للتجسس المعلوماتي حيث كشفت الشهر الماضي أنها رصدت هجمات إلكترونية من روسيا والصين وإيران، استهدفت أشخاصا ومنظمات مرتبطة بالتحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية .





كما أعلن مدير "الاستخبارات الوطنية" الأمريكية جون راتكليف الاسبوع الماضي أنّ روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلّات الناخبين في الولايات المتّحدة وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من نوفمبر.



