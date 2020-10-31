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محافظات

بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظتي جنوب سيناء وأسوان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:47 ص
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية
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ايمن محمد
احتفلت شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء بتوقيع بروتوكول تعاون بين  الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء برئاسة هشام خضير وبصحبته أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولغرفة التجارية بمحافظة أسوان برئاسة  محمد ابو القاسم وبصحبته أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وذلك  على متن إحدى اليخوت السياحية بمدينة شرم الشيخ  بحضور  احمد سالم  مدير الغرفة التجارية بجنوب سيناء و العاملين بالغرفة التجارية.

حيث تناول البروتوكول بحث سبل التعاون والتنسيق بين الغرفتين فى إطار التحديث والتطوير وتطبيق نظام الشباك الواحد ومركز التميز الغرفتين مما يعود بالنفع على منتسبى الغرف التجاريةو عرض فرص الاستثمار المتاحة بين المحافظتين.

و تبادل الخبرات والاستشارات بين مجلس ادارة غرفة جنوب سيناء ومجلس ادارة غرفة اسوان وعرض فرص الاستثمار المتاحة بين المحافظتين وبحث دراسة إقامة مشروعات مشتركة بينهما.

حضر توقيع البروتوكول احمد الشيخ رئيس مجلس ادارة شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناءوعصام الخولى سكرتير عام شعبة السياحة والفنادق ورئيس لجنة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء و وائل عبد العظيم نائب أول شعبة السياحة والفنادق ورئيس لجنة مكاتب السياحة والرحلات السياحية والترفيهية بجنوب سيناء و احمد صقر نائب ثانى شعبة السياحة والفنادق ورئيس لجنة سياحة السفارى والمخيمات بجنوب سيناء
الجدير بالذكر  ان  هذه الزيارة تعد  الأولى لمجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان.

وقد  اثنى رئيس الغرفة التجارية بأسوان  محمد ابو القاسم على حسن الاستقبال والتعاون بين الغرفتين ووجه كل من رؤساء الغرفتين كلماتهم الى اعضاء الغرفتين وقدمو شكرهم لمجلس ادارة شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء على حسن استقبالهم وضيافتهم واحتفالهم بتوقيع بروتوكول التعاون ووفي نهاية التوقيع تم  تم تبادل الدروع بين الغرفتين.
بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظتي جنوب سيناء وأسوان
بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظتي جنوب سيناء وأسوان
بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظتي جنوب سيناء وأسوان
بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بمحافظتي جنوب سيناء وأسوان

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