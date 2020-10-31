أيوة يامصريين.. عاصي الحلاني يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة في حفل الموسيقى العربية

كشف الفنان عاصي الحلاني عن تقديمه اغنية مصرية ضمن برنامجه بحفل مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته يوم ١ نوفمبر وتنتهي ١٠ من نفس الشهر، وتحمل اسم"أيوة يامصريين".





وقال في تصريحات ل"صدى البلد": أغنية ايوة يامصريين هدية محبة لمصر وشعبها الحبيب ومن البداية اتصل بى صديقى ومدير أعمالى فى مصر المنتج الفني شريف ضياء، وقال لي ان هناك اغنية رائعة ستعجبني، وهى من تأليف أحمد علاء وألحان سامر ابو طالب وتوزيع زووم واعجبتني جدآ وطلبت تنفيذها فورا وكان لى الشرف أن أقوم بغنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالات أكتوبر، وسأغنيها بمهرجان الموسيقى.





وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، و هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.





وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) بالقاهرة ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير