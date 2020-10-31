الإسكان الاجتماعي: سحب كراسات الشروط لذوي الإحتياجات الخاصة بدءا من يوم الأحد

كشف الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، طبيعة الدعم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة بوحداتها.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"،:" كراسات الشروط متاحة لمدة أسبوع ابتداءا من يوم الاحد لذوي الإحتياجات الخاصة، مناشدة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد.





وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن عدد المستفيدين الذين تسلموا وحداتهم حتى نهاية النصف الأول من 2020 تجاوز 400 ألف مستفيد، ومستهدفين تسليم نحو 100 ألف مستفيد جديد بنهاية النصف الثانى من العام.





يذكر أن وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى طرحت 13 إعلان لحجز شقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، بإجمالى نحو 700 ألف شقة تقريبا، وكان العدد الأكبر المتاح بالإعلان الثامن فى منتصف عام 2016، حوالى 500 ألف وحدة سكنية تمت إتاحتها دفعة واحدة.





ومن المقرر أن تطرح الوزارة الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعى بعدد 100 ألف وحدة سكنية يتم تسليمها خلال 3 سنوات مطلع نوفمبر المقبل.